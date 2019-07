Após fugir do marido, princesa da Jordânia pede proteção para os filhos

LONDRES - A princesa Haya Bint al Hussein, filha do falecido rei Hussein da Jordânia, pediu no Reino Unido uma medida protetiva contra assédio e ameaças após fugir do seu marido, o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e xeque de Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum.

O Tribunal Superior de Londres recebeu nesta quarta-feira a segunda sessão da audiência que trata da custódia dos dois filhos do casal, que está em pleno processo de divórcio.

Segundo o tribunal, a princesa solicitou uma ordem de afastamento do emir de Dubai, com quem se casou em 2004, se transformando em sua sexta mulher e em mãe de 2 dos seus 23 filhos.

Além disso, Haya pediu à corte britânica uma ordem de proteção para que estes, Jalila, de 11 anos, e Zayed, de 7 anos, não possam se casar em uniões pactuadas pelo emir.

A mulher, irmã do atual rei Abdullah II da Jordânia, quer que seus filhos permaneçam com ela na capital britânica, para onde se mudou este ano após escapar dos Emirados Árabes Unidos.

O julgamento provocou um furacão midiático no Reino Unido. A repercussão do caso ganhou ainda mais força pelo fato de as defesas de ambos serem conduzidas por duas das advogadas de família mais famosas do mundo.

Helen Ward, conhecida por trabalhar para Guy Ritchie em seu divórcio de Madonna é quem defende o emir, de 70 anos, enquanto Fiona Shackleton, que representou o príncipe Charles em seu divórcio de Diana, lidera a defesa da princesa, de 45.

A fuga da princesa Haya lembra à da princesa Latifa al Maktoum, filha do monarca que, no entanto, segundo a organização Human Rights Watch (HRW), foi frustrada no ano passado.

Em maio de 2018, essa ONG denunciou que Latifa estava sequestrada em um lugar desconhecido há dois meses após ser detida por forças dos Emirados perto da costa de Goa, na Índia, quando tentava fugir em um navio para esse país. / EFE