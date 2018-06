Após homenagens, Ariel Sharon será sepultado nesta segunda-feira JERUSALÉM - O corpo do ex-primeiro-ministro de Israel Ariel Sharon será sepultado nesta segunda, com um funeral militar, em sua fazenda, no sul de Israel. No domingo, milhares de israelenses prestaram as últimas homenagens ao estadista. Durante todo o dia, seu caixão ficou exposto do lado de fora do Parlamento - o Knesset -, em Jerusalém.