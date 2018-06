Após impasse, blogueira cubana obtém visto argentino

BUENOS AIRES - A blogueira cubana Yoani Sánchez anunciou nessa quarta-feira, 20, que, apesar dos trâmites burocráticos, obteve o visto de entrada na Argentina. "É uma notícia muito boa", disse. Segundo Yoani, o embaixador argentino em Brasília, Luis Maria Kreckler, telefonou na terça-feira para avisar que havia obtido seu visto.

No mesmo dia, no Rio, o chanceler argentino, Héctor Timerman, havia sido questionado sobre o motivo de problemas - relatados pelo marido, Reinaldo Escobar - na concessão do visto para que a blogueira viajasse para a Argentina. Timerman respondeu que a blogueira seria "tratada como todos os cubanos, sem nenhum tipo de discriminação nem favoritismos", caso encaminhasse o pedido.