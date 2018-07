Após incidente com Otan, Paquistão revê regras para ataques Os comandantes paquistaneses na fronteira com o Afeganistão poderão reagir em caso de agressão, sem precisarem aguardar autorização, anunciou nesta sexta-feira o chefe do Exército, numa decisão que pode agravar as tensões com a Otan depois de um bombardeio que matou 24 soldados paquistaneses.