Após intimidação, Yoani recebe escolta policial

Yoani passou a contar, ainda, com dois seguranças que a acompanharão em suas aparições públicas até que ela deixe a Bahia, hoje. Na noite anterior, ela havia enfrentado um intenso protesto, que impediu a exibição do documentário Conexão Cuba-Honduras, no qual Yoani é uma das entrevistadas, num centro cultural da cidade. Impressionado com a manifestação, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (DEM), que esteve no local, pediu ao comando da PM o reforço policial.

A UJS promete organizar mais mobilizações de repúdio à presença de Yoani no Brasil. Entre elas, um "tuitaço" marcado para hoje, quando a blogueira deve ir para Brasília e São Paulo.

Yoani almoçou ontem em um restaurante típico de comida da Bahia, ao som de baiões tocados ao vivo por uma banda local. Tímida, a blogueira acabou cedendo a pedidos e subiu ao palco, onde arriscou alguns passos de forró.