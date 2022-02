Após invasão da Rússia, ucranianos descrevem pânico e indignação

KIEV - As explosões começaram antes do amanhecer na pequena cidade de Slaviansk, na região de Donetsk. Fortes estrondos de artilharia ao longe, sacudindo uma região que conhece muito bem o conflito e a morte. Então veio um silêncio assustador, perfurado pelo canto dos galos, enquanto as pessoas piscavam para sair de suas casas para a luz da manhã.

Então veio a indignação e o pânico.

Nesta cidade do leste da Ucrânia, não muito longe de onde o combate pesado estava em andamento na manhã de quinta-feira, 23, as pessoas corriam para os bancos, para os postos de gasolina e algumas pessoas estavam apenas correndo, tentando chegar ao oeste.

“É pânico, você não vê?” disse Yevheni Balai, apontando para a fila de ucranianos ansiosos do lado de fora de um banco fechado, desesperados para sacar dinheiro. “Eles conseguiram exatamente o que queriam, os do outro lado - pânico e desestabilização.”

Durante anos, a guerra entre os militares ucranianos e os separatistas apoiados pela Rússia tem sido um conflito persistente ao qual o resto do mundo mal prestou atenção. Até certo ponto, correr atrás de dinheiro e comida depois de explosões tornou-se parte do ritmo da vida cotidiana.

Mas dessa vez é diferente. Agora a Rússia estava invadindo.

Enquanto as autoridades ucranianas inspecionavam o país, com ataques russos lançados contra cidades, os moradores de Kiev, a capital, esperavam na fila por até uma hora para comprar combustível para seus carros. O principal aeroporto da cidade foi bombardeado e suas principais estradas ficaram congestionadas com o tráfego enquanto as pessoas tentavam fugir.

‘Eles são traiçoeiros’

Em uma base em Sloviansk da Guarda Nacional da Ucrânia, tropas em uniformes verdes se espalharam em todas as direções. Esposas e namoradas iam se despedir dos soldados, mesmo quando eles admitiam que não sabiam bem para onde estavam sendo deslocados.

"Não é bom, eu vou te dizer", disse um dos guardas, que só deu seu primeiro nome, Yevheni. Ele disse que lutava contra rebeldes apoiados pela Rússia nos enclaves separatistas do leste da Ucrânia desde o início da guerra em 2014. Sua esposa, Yelena, veio lhe entregar roupas.

“Eles nos disseram para não vir trabalhar. Todos os jardins de infância estão fechados. Mas agora está tudo tranquilo”, disse ela. “Eles disseram que estão se preparando para a retirada.”

Do lado de fora de um banco de sangue em Sloviansk, Bohdan Kravchenko estava sentado em seu carro depois de fazer uma doação, ouvindo o hino nacional ucraniano em alto volume. "Estamos fazendo o que podemos para apoiar o país", disse ele. “Não há pânico. Nós apenas temos que agir de acordo com a situação. As coisas estão apenas começando.”

Lá dentro, a diretora do banco de sangue, que deu apenas seu primeiro nome, Katerina, estava furiosa. "Eles são traiçoeiros", disse ela sobre os russos. “Eles dizem que somos irmãos. Que tipo de irmãos! Estou indignada. Quantos anos pertencemos ao mesmo país? Como os russos podem se comportar assim?”

Segundo ela, as pessoas estavam indo para doar sangue, idosos e jovens. Na semana passada, os soldados chegaram como se estivessem antecipando o que estava por vir.

“Vivemos oito anos de guerra sem fim”, disse ela. “Não há para onde correr. Toda a Ucrânia está explodindo.”

Há quem não culpe Putin

Nem todos estavam preocupados, no entanto.

Lera Alekseeva estava em um pátio, aquecendo seu gato calvo nas dobras de sua jaqueta. Ela disse que estava planejando se apresentar para trabalhar na manhã de quinta-feira em uma empresa da cidade que vende e conserta caixas registradoras. Embora dissesse que não tinha intenção de sair, ela estava levando o gato e seu poodle com ela para o trabalho, apenas por precaução.

"Eles são como crianças", disse ela. “Eu não posso ir a lugar nenhum sem eles. Eles estarão comigo.”

Sloviansk foi o local de combates intensos em 2014, quando eclodiu a guerra entre as forças ucranianas e os rebeldes apoiados pela Rússia. Mas enquanto muitos expressaram raiva pela Rússia por trazer a guerra para suas vidas, nem todos culparam o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

“São os nossos canalhas na Ucrânia que ouvem a Otan e o Pentágono, que nos estão empurrando para a guerra”, disse Liubov Vasilievna, 75. Sua bolsa estava cheia de pães recém-comprados enquanto ela esperava na fila para pegar dinheiro em um caixa eletrônico, embora parecesse não haver mais nenhum.

Tudo o que ela queria, ela disse, era viver em paz em sua região natal de Donbass.

‘Assustador’ mesmo para quem está no oeste do país

Christina Kornienko foi dormir na noite de quarta-feira sem a menor ideia de que, quando acordasse, seu país estaria transformado. Mas agora ela acha que sabe o que vai acontecer. “As mulheres vão para a Polônia e os homens vão lutar”, disse ela.

Alguns de seus amigos já tinham armas. Por enquanto, ela disse, estava indo para uma pequena vila nos arredores de Lviv. Mas, primeiro, ela queria pegar seus objetos de valor em uma caixa de segurança em um banco perto da casa legislativa da cidade, que estava enfeitada com o azul e o dourado da bandeira da Ucrânia.

“Eles nos enviaram uma mensagem e disseram ‘venha recolher todos os seus bens hoje, amanhã estaremos fechados’”, disse ela. Então ela se juntou às pessoas que esperavam nas filas de supermercados, farmácias e outras lojas que vendiam produtos essenciais.

Enquanto estava na fila, as pessoas trocavam histórias e tentavam contatar parentes. Eles também compartilharam vídeos de ações militares não confirmadas no leste da Ucrânia, imagens assustadoras que sugeriam o poder de fogo devastador que a Rússia começou a liberar na Ucrânia.

Era difícil imaginar que Lviv, com seu traçado medieval, ruas de paralelepípedos e prédios ornamentados, pudesse ser um alvo. A cidade fica no canto noroeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia e as linhas de frente da Otan.

Mas para muitas pessoas que vivem aqui, a ideia da Rússia atacando um país que não representava ameaça militar parecia inacreditável.

Sirenes de ataque aéreo soaram oito ou nove vezes no início da manhã antes de silenciar. As pessoas saíram cautelosamente para as ruas.

Não havia serviço de táxi, mas alguns restaurantes e lojas começaram a abrir ao meio-dia. O serviço de internet e celular estava funcionando, embora ocasionalmente oscilava devido à demanda.

Mas Christina Kornienko não tinha certeza se isso iria durar. Ela se sentia afortunada por estar na parte ocidental do país e não nas regiões orientais. Mas ela estava se preparando para pegar seu dinheiro e ir para uma aldeia. “É assustador, certo?” disse./NYT