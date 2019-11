Após jogo da NBA, funcionário encontra pacote suspeito e arena é evacuada

A arena do Utah Jazz, nos Estados Unidos, foi evacuada por causa de um pacote suspeito na noite desta sexta-feira, 22. O procedimento aconteceu cerca após o final de um jogo da NBA, quando a maioria dos torcedores já havia deixado o estádio.

O time de Utah havia vencido o Golden State Warriors por 113 a 109. Cerca de quinze minutos após o término da disputa, quando os treinadores dos dois times haviam acabado de responder às perguntas pós-jogo da mídia, um porta-voz do Jazz pediu que jogadores, treinadores e repórteres deixassem a Vivint Smart Home Arena imediatamente.

Lá fora, eles foram instruídos pela segurança a deixar o local. Os jogadores de Utah rapidamente se dirigiram para seus carros no estacionamento – Rudy Gobert ainda estava de uniforme quando saiu. Os jogadores do Warriors entraram no ônibus da equipe.

O tenente da polícia de Salt Lake City, Carlos Valencia, disse que o pacote suspeito era uma caixa de sapatos descoberta debaixo de uma mesa em um restaurante na arena. Ele afirmou que a ligação foi feita por um oficial uniformizado que trabalha por volta das 21h30. Os cães-farejadores da arena chegaram perto do pacote e 'foram atingidos', disse. /AP