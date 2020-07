Após lei da China, Hong Kong avança contra oposição pró-democracia e prende ativistas

Austin Ramzy e Elaine Yu / The New York Times, O Estado de S.Paulo

HONG KONG - Semanas depois de o governo chinês impor uma nova lei de segurança nacional a Hong Kong, aumentando os temores de uma repressão na ex-colônia britânica, as autoridades da cidade tomaram medidas agressivas contra a oposição pró-democracia.

Nesta quinta-feira, 30, autoridades impediram 12 candidatos, incluindo figuras pró-democracia conhecidas, de participar das eleições legislativas de setembro. A ação ocorreu um dia após a polícia prender quatro ativistas acusados ​​de postar mensagens pró-independência online.

Os candidatos esperavam encontrar uma onda de protestos e descontentamento público para permitir o seu sucesso eleitoral nas eleições de 6 de setembro. Mas reconheceram o receio de que o governo desqualifique mais candidatos com base em termos nebulosos de que eles não defenderiam a lei ou a Constituição de Hong Kong.

O governo não detalhou quais candidatos foram barrados, mas entre eles estava Joshua Wong, um ativista de destaque, Gwyneth Ho, ex-jornalista, e quatro membros do Partido Cívico pró-democracia. O governo disse que mais ações podem ocorrer e que os motivos incluem advogar pela independência ou autodeterminação de Hong Kong, solicitar intervenção de governos estrangeiros, expressar objeção à lei de segurança nacional que Pequim impôs no mês passado e prometer votar indiscriminadamente contra propostas do governo.

"A desculpa que eles usam é que eu descrevo a lei de segurança nacional como uma lei draconiana, o que mostra que eu não apoio essa lei", escreveu Wong, 23 anos, no Facebook. "Pequim mostra total desprezo pela vontade de Hong Kong, atropela o último pilar da autonomia da cidade e tenta manter a política de Hong Kong sob seu firme domínio".

A prisão dos ativistas é uma indicação de que as autoridades devem aplicar estritamente a nova lei e vão reprimir o discurso agora considerado ilegal. A polícia disse na quarta que os ativistas, três homens e uma mulher com idades entre 16 e 21 anos, foram presos "publicar conteúdo sobre secessão e incitar ou encorajar outras pessoas a comissionar a secessão". Os policiais apreenderam celulares, computadores e documentos.

Uma organização política chamada Studentlocalism disse que Tony Chung, um de seus membros, estava entre os presos. Quando a lei de segurança nacional entrou em vigor, o grupo disse que havia encerrado suas operações em Hong Kong, mas que alguns membros continuariam trabalhando no exterior.

A lei de segurança nacional

A nova legislação entrou em vigor há um mês e concede ao governo chinês amplos poderes sobre o território de Hong Kong. A nova lei visa a subversão, secessão, terrorismo e o conluio com potências estrangeiras, e muitas de suas cláusulas indicam que foram escritas para conter os protestos. Para uma cidade que geralmente possuía fortes proteções à liberdade de expressão, a legislação representa uma mudança drástica.

A lei já havia sido citada nas prisões de cerca de uma dúzia de pessoas durante várias manifestações, incluindo em 1º de julho, o aniversário do retorno de Hong Kong ao controle chinês. Grupos de direitos humanos denunciaram essas prisões nas ruas, dizendo que demonstravam que as autoridades pretendiam usar os novos poderes para reprimir atividades pacíficas.

As prisões de quarta-feira, disseram grupos de direitos humanos, levantaram preocupações sobre a repressão ao ativismo e discurso político em Hong Kong. "O uso indevido dessa lei draconiana deixa claro que o objetivo é silenciar a dissidência, não proteger a segurança nacional", disse Sophie Richardson, diretora da Human Rights Watch na China.

Pequim impôs a lei de segurança um ano depois de grandes protestos em Hong Kong desencadeados por uma proposta para permitir extradições para a China continental, o que garante o uso de seu próprio sistema legal.

As manifestações evoluíram para outros temas, incluindo críticas ao uso da força pela polícia e pedidos para expandir as eleições diretas. Este mês, mais de 600 mil pessoas participaram das primárias do campo pró-democracia, apesar das advertências do governo. Essa demonstração de apoio ocorreu após uma vitória esmagadora dos candidatos da oposição nas eleições do conselho distrital em novembro.