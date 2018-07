Após mais de 20 anos, Aung San Suu Kyi volta à Europa Há 24 anos, Aung San Suu Kyi deixou a Europa para voltar a Mianmar (antiga Birmânia), então um país totalmente controlado pelos militares. Nesta quarta-feira, ela voltou à Europa como um ícone do movimento democrático em Mianmar e para falar a plateias prontas a escutar se as recentes reformas no sistema político realmente significam o fim da ditadura militar no país do Sudeste Asiático.