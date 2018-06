Após massacre, Annan chega à Síria para tentar salvar negociação de paz Tragédia síria. De volta a Damasco, emissário da ONU afirma ter ficado 'horrorizado' e 'chocado' com notícia do assassinato de 108 pessoas, incluindo 49 crianças, na cidade de Hula, no sábado; tanques de Assad mataram ontem 41 em Hama, acusa oposição