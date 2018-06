Após matar 2 nas Filipinas, tufão segue para o Japão

Um poderoso Tufão que acaba de passar pelas Filipinas está seguindo em direção ao Japão esta terça-feira.

De acordo com o serviço meteorológico local, o tufão já causa fortes chuvas e ventos nas ilhas de Amami Oshima, há cerca de 1.800 quilômetros de Tóquio. É esperado que a tempestade chegue a principal ilha do arquipélago japonês, Honshu, no final do dia.

Ao menos uma casa há foi danificada em Amami Oshima, e duas pessoas foram levadas ao hospital, disse a rede de televisão NTV. Aulas foram canceladas, assim como voos comerciais e travessias de barco.

Em sua passagem pelas Filipinas, duas pessoas morreram eletrocutadas na cidade de Appari. Outras 3.500 foram retiradas para locais mais seguros da província de Cagayan e Isabela. Fomte: Associated Press.