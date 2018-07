Após morte de irmão, Karzai pede paz com Taleban

"Mesmo se o Taleban diz que matou meu irmão, eu peço a eles, irmãos, venham fazer a paz", afirmou o presidente a uma multidão de líderes tribais e políticos, após o funeral. Segundo ele, o governo está determinado a fazer a paz. "Nada nos impedirá de levar a paz e a estabilidade a este país."

Karzai busca persuadir os grupos insurgentes a se reconciliarem, com o apoio internacional. O Taleban reivindicou a morte de Ahmad e afirmou que seu autor, Sardar Mohammad, tinha vínculos com o grupo. Porém alguns analistas demonstraram dúvidas de que o Taleban esteja por trás das ações de Mohammad, que havia anos era chefe de segurança do irmão do presidente.

Ahmed Wali Karzai era chefe do conselho da província de Kandahar e já havia sido acusado por corrupção e envolvimento com o narcotráfico. A morte dele, porém, tira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e do governo de Cabul um aliado crucial no instável sul do país. As informações são da Dow Jones.