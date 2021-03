Após navio se mover, Egito aposta em lua cheia e maré alta para liberar Suez

A lua cheia é uma das maiores esperanças para o desencalhe do Ever Given, navio de 219 mil toneladas que bloqueia o Canal de Suez, rota pela qual passam 10% do comércio marítimo mundial. A maré alta e uma dragagem permanente permitiram que no sábado à noite pela primeira vez a embarcação se movesse. A retirada de parte da carga, um trabalho complexo, deve ser necessária para destravar a via.

Uma falha humana ou mecânica está entre as causas avaliadas para o encalhe ocorrido na terça-feira – inicialmente, más condições do tempo eram a principal hipótese. Entre domingo e segunda, a lua oferece a chamada maré de primavera, ou maré real, em uma combinação que potencializa os movimentos de subida e descida do mar. Equipes alternavam seus trabalhos no domingo entre dragar areia e puxar o navio.

A Inchacape Shipping, empresa de logística que acompanha a crise, comunicou em seu Twitter que uma operação de reboque programada seria adiada para cerca das 4 da manhã de segunda (23h de domingo em Brasília). A intenção era aproveitar ao máximo a chegada de dois poderosos rebocadores e “uma maré alta favorável”. Especialistas acreditam que a melhor chance dos últimos dias ocorreria hoje, quando a maré pode aumentar o nível de água do canal em até 45 centímetros.

Apesar da possibilidade, o general Osama Rabie, presidente da Autoridade do Canal de Suez (SCA), disse à televisão egípcia que as autoridades estavam se preparando para o “terceiro cenário” de descarregar contêineres do enorme navio para que ele possa voltar a flutuar. O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, deu ordem no domingo para que isso fosse feito. O descarregamento de alguns dos 18 mil contêineres do navio exigiria guindastes de mais de 60 metros.

As dragas já deslocaram 27 mil metros cúbicos de areia (27 milhões de litros) e o esforço continuará 24 horas por dia de acordo com as condições do vento e das marés. O Ever Given – navio japonês com bandeira do Panamá e operado pela taiwanesa Evergreen – transporta cargas entre a Ásia e a Europa. Ele ficou preso na terça-feira, em um trecho de pista única do canal. Desde então, o tráfego pelo canal foi interrompido, trazendo mais problemas para uma rede de transporte global já afetada pela pandemia do coronavírus. O prejuízo diário é estimado em US$ 9,6 bilhões.

No final do sábado, o navio se moveu – apenas dois graus, ou cerca de 30 metros, de acordo com funcionários da navegação. Foi o sinal mais visível de progresso desde que encalhou. Motoristas de rebocadores soaram suas buzinas em comemoração. Na sexta-feira, dragas haviam conseguido cavar a parte traseira do navio, liberando seu leme.

O general Rabie disse que a água começou a correr embaixo do navio. “Esperamos que a qualquer momento o navio possa deslizar e se mover do local em que está”, disse ainda no sábado. As autoridades alertaram, no entanto, que a proa do navio permanecia firmemente plantada no solo.

Parte da dificuldade para desencalhar o navio vem da tentativa de deixá-lo intacto. As equipes de salvamento estão tentando mover o navio sem desequilibrá-lo ou quebrá-lo.

Com o navio afundando no meio, e a proa e a popa em posições para as quais não foram projetadas, o casco fica vulnerável a tensões e rachaduras. Assim como toda maré alta traz esperança de que o navio possa ser liberado, cada maré baixa coloca nova tensão sobre o barco.

Os navios carregados à espera do desbloqueio transportam desde carros, petróleo iraniano para a Síria, 130 mil ovelhas e laptops. Eles abastecem grande parte do globo enquanto percorrem o caminho mais rápido da Ásia e Oriente Médio para a Europa e a Costa Leste dos Estados Unidos.

Alguns navios decidiram não esperar, dando meia-volta para fazer o caminho mais longo ao redor do extremo sul da África, uma viagem que pode adicionar pelo menos duas semanas ao trajeto e custar mais de US$ 26 mil por dia em combustível.

Se o navio se soltar hoje, o setor de transporte marítimo poderá absorver o impacto da paralisação, mas se isso não ocorrer as cadeias de abastecimento e os consumidores podem começar a ver grandes interrupções. “Cerca de 90% do comércio varejista global se move em contêineres”, disse Alan Murphy, fundador da Sea-Intelligence, empresa de dados e análises marítimas. “Então tudo é impactado. Diga o nome de qualquer marca e ela ficará presa em uma dessas embarcações.” / NYT, AP e WP