Após normalizar relações, Israel e Emirados Árabes Unidos terão primeiro voo comercial

TEL-AVIV - Uma delegação de Israel e Estados Unidos viaja para os Emirados Árabes Unidos na próxima segunda-feira, dia 31, no primeiro voo comercial entre Tel-Aviv e Abu Dhabi, informaram diferentes fontes nesta sexta-feira, 28.

"Uma delegação israelense oficial viajará a Abu Dhabi em um voo direto da companhia El-Al pela primeira vez", declarou à AFP um porta-voz da companhia área. O porta-voz não divulgou a identidade dos membros da delegação, mas o conselheiro da Casa Branca e genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, afirmou na quinta-feira 27 que estará a bordo deste voo.

"Estou muito focado em minha viagem da semana que vem ao Oriente Médio. Espero que possamos consolidar este acordo de paz e usar este avanço para causar mais dinâmica", disse Kushner, em uma entrevista ao site de informações americano Politico.

Israel e Emirados Árabes Unidos anunciaram no dia 13 de agosto a normalização de suas relações, especialmente sobre os voos diretos entre Tel-Aviv e Abu Dhabi, ou Dubai, assim como o favorecimento do turismo entre os dois países.

Os Emirados e Israel são geograficamente separados pela Arábia Saudita, país aliado dos Estados Unidos e próximo aos Emirados, mas que não tem relações oficiais com Israel. "Já iniciamos as negociações para abrir uma linha que passe por cima da Arábia Saudita e reduzirá o tempo de voo entre Israel e Emirados", declarou na semana passada o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu. Segundo ele, os preparativos foram feitos "com muita energia". / AFP