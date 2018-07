Após notícia sobre Kadafi, Brasil diz esperar fim da violência na Líbia

BRASÍLIA - O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, disse nesta quinta-feira, 20, que o Brasil espera que a violência na Líbia cesse, ao comentar a notícia de que o líder deposto do país, Muamar Kadafi, teria sido capturado e morto.

Veja também:

AO VIVO: Acompanhe as notícias sobre a morte de Kadafi

ESPECIAL: Quatro décadas de ditadura na Líbia

ARQUIVO: ‘Os líbios deveriam chorar’, dizia Kadafi

ESPECIAL: Líbia pós-Kadafi

GALERIA: Celebrações pelo fim do regime

"O Brasil espera que a violência na Líbia cesse, que as operações militares se encerrem e que o povo líbio siga nas suas aspirações e anseios, no espírito de diálogo e de reconstrução."

O ministro, que está em Angola, tomou conhecimento de notícias não confirmadas sobre a captura de Kadafi às 13:37 horário local (10:37 no horário de Brasília), no momento em que a presidente Dilma Rousseff estava reunida com o presidente do país, José Eduardo dos Santos.

Patriota interrompeu a reunião para dar a notícia aos chefes de Estado que, após informados, decidiram seguir com o encontro. No início da semana, durante o Fórum do Ibas (Índia, Brasil e África do Sul), em Pretória, a presidente Dilma se manifestou contra a ação armada da comunidade internacional na Líbia.

Este ano, forças francesas e britânicas bombardearam posições do antigo regime de Muamar Kadafi, segundo os países, obedecendo a uma resolução da ONU. O bombardeio foi crucial para derrubar Kadafi. "Na Líbia, atuamos orientados pela certeza de que intervenções armadas e especialmente as realizadas à margem do direito internacional não trazem a paz, nem protegem os direitos humanos", disse a presidente.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.