Após ordem do MP da Bolívia, ministro de Governo confirma prisão da ex-presidente interina

LA PAZ - A ex-presidente interina da Bolívia Jeanine Áñez foi presa na madrugada deste sábado, 13. A informação foi anunciada pelo ministro de Governo, Eduardo Del Castillo Del Carpio, em mensagem no Facebook. “Informo ao povo boliviano que a senhora Jeanine Áñez já foi detida e está atualmente nas mãos da Polícia”, escreveu sem dar mais detalhes.

Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía. #Justicia Publicado por Eduardo Del Castillo Del Carpio em Sexta-feira, 12 de março de 2021

Minutos depois da postagem, Jeanine se pronunciou em sua conta no Twitter e afirmou que o partido governista, o Movimento ao Socialismo (MAS), ordenou que fosse presa "em um ato de abuso e perseguição política". “Me acusa de ter participado de um golpe que nunca aconteceu. Minhas orações pela Bolívia e por todos os bolivianos”, disse.

Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 13, 2021

O Ministério Público do país ordenou na sexta-feira, 12, a prisão da ex-presidente interina pelos delitos de “sedição e terrorismo”, relacionados com a crise política de outubro e novembro de 2019, que levou à renúncia de Evo Morales da presidência. O MP também pediu a detenção – a instituição conta com essa prerrogativa no país andino – do ex-comandante das Forças Armadas general William Kaliman e do ex-chefe da polícia Yuri Calderón por terem pedido então a renúncia de Evo.

A ordem de prisão foi dada no momento em que o MAS exige um julgamento por golpe de Estado contra vários opositores e ex-líderes militares.

O general Kaliman e Calderón pediram publicamente a renúncia de Evo em novembro de 2019, quando o país enfrentava protestos que deixaram 36 mortos após denúncias de fraude nas eleições. A crise precipitou a renúncia de Evo, que tinha sido reeleito para um quarto mandato até 2025.

Kaliman ainda não foi preso e Calderón não foi encontrado em sua casa para assumir sua defesa no julgamento por sedição e conspiração em que Jeanine também está sendo investigada./ EFE