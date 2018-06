Após protesto, tiroteio mata uma pessoa em Burkina Faso

Compaoré ficou 27 anos no poder e saiu do governo depois de uma onda de protestos violentos que pediam a sua expulsão. O tiroteio deste domingo reforça a incerteza sobre quem assumirá o comando do país. Ontem, os militares anunciariam que um tenente-coronel assumiria o poder interinamente até a realização de novas eleições.

Mais cedo, cerca de mil pessoas protestaram no centro da capital do país exigindo uma transição civil e democrática. O líder da oposição, Saran Sereme, e seus partidários seguiram para a sede da rede de televisão estatal de Burkina Faso na tentativa de declarar para si a presidência. O anúncio, no entanto, foi interrompido pelo Exército, que invadiu os estúdios sem falar com os jornalistas. Fonte: Associated Press.