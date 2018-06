Após protestos, governador de Luxor renuncia O recém nomeado governador de Luxor, Adel al-Khayat, membro de um partido islâmico relacionado ao massacre de turistas no famoso templo egípcio, anunciou hoje sua renúncia após contestações quanto à sua ligação com o partido e seguindo-se à renúncia do ministro do Turismo. Em rede nacional de televisão, Al-Khayat afirmou ter decidido submeter sua renúncia ao primeiro-ministro, Hisham Qandil. Ele foi nomeado governador pelo presidente Mohammed Morsi.