Após protestos, rei da Jordânia promete reformas Cedendo a demandas populares por reformas, o rei da Jordânia, Abdullah II, afirmou neste domingo que o futuro gabinete de governo do país será formado de acordo com uma maioria parlamentar eleita. Há meses os jordanianos vêm exigindo o fim do poder absoluto do rei, o que inclui a nomeação de um primeiro-ministro e um gabinete.