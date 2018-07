Após quase 5 meses, premiê do Líbano forma governo

BEIRUTE - O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, anunciou nesta segunda-feira, 13, a formação de um novo gabinete com 30 membros, no qual o poderoso grupo militante xiita Hezbollah e seus aliados têm a maioria.

O bilionário empresário sunita anunciou sua equipe após quase cinco meses de difíceis negociações sobre postos cruciais, como o Ministério do Interior, o da Justiça e o das Telecomunicações. Mikati afirmou que seu gabinete representaria todos os libaneses.

Seu antecessor, Saad Hariri, apoiado pelo Ocidente, foi forçado a renunciar em janeiro, após o Hezbollah e seus aliados retirarem seus ministros do governo de união nacional. As informações são da Dow Jones.