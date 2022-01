Após queda do Bitcoin, Fundo Monetário Internacional pede que El Salvador abandone a moeda

SAN SALVADOR - O Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu nesta terça-feira, 26, que El Salvador deixe de usar o Bitcoin como moeda legal, afirmando que a adoção de criptomoedas traz “grandes riscos associados” ao país. O alerta, feito via comunicado, vem após a moeda cair mais de 50% em relação ao seu pico em novembro do ano passado.

O conselho executivo da instituição afirmou que a adoção de uma criptomoeda feita aos moldes de El Salvador “implica grandes riscos para a integridade financeira e do mercado, a estabilidade financeira e a proteção ao consumidor”, acrescentando que ela também pode resultar em “possíveis contingências fiscais.”

Leia Também Desarranjo econômico faz América Latina flertar com as criptomoedas

“Alguns diretores também expressaram preocupação com os riscos associados à emissão de títulos lastreados em Bitcoin”, acrescentou o texto, divulgado após o conselho executivo do FMI concluir a revisão periódica das finanças do país, conhecida como Artigo IV.

El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a adotar oficialmente o Bitcoin em setembro do ano passado, legalizando seu uso em todas as transações ao par com o dólar americano, a moeda oficial do país nas últimas duas décadas. Desde então, El Salvador comprou 1801 bitcoins e desembolsou US$ 85,5 milhões. Mas o preço do bitcoin caiu 45% desde sua máxima histórica, de US$ 69 mil, em novembro, e atualmente essa reserva de criptomoedas vale US$ 64,8 milhões – um prejuízo de 24,22%.

Antes que o conselho executivo do FMI --composto por representantes de todos os países membros, incluindo os Estados Unidos, seu principal acionista-- pedisse que o Bitcoin deixasse de ser uma moeda oficial, a equipe técnica do Fundo já havia alertado contra o uso dessa criptomoeda devido à sua "alta volatilidade".

“O Bitcoin não deve ser adotado como moeda legal”, disseram as autoridades em novembro, ao final de sua missão de avaliar a economia salvadorenha.

Em seguida, a equipe técnica pediu para limitar o escopo legal do Bitcoin e “implementar imediatamente uma forte regulamentação e supervisão” do novo ecossistema de pagamentos, para prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo e gestão de risco.

O conselho executivo do FMI, no entanto, reconheceu que os meios de pagamento digitais podem contribuir para a bancarização de El Salvador, pedindo ao governo que os controle.

“Os diretores concordaram com a importância de promover a inclusão financeira e reconheceram que os meios de pagamento digitais, como a carteira eletrônica Chivo, podem desempenhar um papel”, diz o comunicado do Fundo.

A lei que oficializa o uso do bitcoin no país centro-americano é um dos maiores projetos do governo do presidente Nayib Bukele, que utiliza as redes sociais com frequência para falar sobre seus benefícios. Seu governo quer que o uso do bitcoin contribua para captar os milhões de dólares de comissões pelas remessas que salvadorenhos enviam do exterior por meio de entidades financeira e que representam 22% do PIB.

Bukele não se manifestou sobre o caso até o momento. Seu ministro das Finanças, Alejandro Zelaya, limitou-se a destacar no Twitter a parte do comunicado do FMI que enfatiza a importância de promover a inclusão financeira.

"Parece que funciona para trazer inclusão financeira, mas você não deveria. O futuro não espera por ninguém, #Bitcoin", escreveu Zelaya.

Embora o FMI não tenha dado detalhes sobre os riscos do Bitcoin, Manuel Orozco, diretor de Migração, Remessas e Desenvolvimento da organização Diálogo Interamericano, disse que o principal risco é que a moeda aumente o déficit fiscal do país. Ele acrescentou que o governo salvadorenho colocou em circulação uma quantia inicial de Bitcoin com dinheiro do Estado, mas até agora os consumidores não usaram muito a moeda. "O sistema financeiro não foi acoplado, não foi capaz de ser acoplado ao Bitcoin porque não há demanda pela moeda", opinou. "Isso gera um risco financeiro porque aumenta o custo de parte do gasto fiscal e não gera transações na economia local.''

Orozco disse que a falta de regulamentação da criptomoeda é outro risco. Terceiro, ele apontou, se não houver demanda por Bitcoin, o consumidor ficará desprotegido. "O ponto de partida para tudo isso é que toda moeda, seja virtual ou física, tem peso de acordo com o suporte econômico que um país tem, e a economia salvadorenha é bastante fraca", disse o especialista. /NYT, AFP, WP e AP