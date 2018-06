Após referendo, Turquia deve prolongar estado de emergência

ANCARA - O estado de emergência em vigor há quase nove meses na Turquia deve ser prolongado após o presidente, Tayyip Erdogan, vencer o referendo que propunha o fortalecimento de seus poderes. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 17, pela CNN local e pela NTV.

A decisão de estender o estado de emergência, imposto devido à tentativa de golpe em julho de 2016, deve ser tomada em reunião do Conselho Nacional de Segurança, prevista para esta segunda-feira, 17.

O principal partido de oposição no país, o Partido Republicano do Povo, pediu ontem a anulação do referendo que aprovou o fortalecimento dos poderes de Erdogan. O líder do partido, Bulent Tezcan, aponta indícios de fraudes nas células de votação. / AFP