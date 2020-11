Ataque a tiros deixa feridos em Viena

VIENA - Várias pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros no centro de Viena, informou a polícia austríaca no Twitter nesta segunda-feira, 2. A mídia local afirma que uma sinagoga foi atacada.

“Tiros disparados no distrito de Inner City - há pessoas feridas - MANTENHA-SE AFASTADO de todos os locais públicos ou transportes públicos”, disse a polícia no Twitter.

A corporação disse que várias pessoas, entre elas policiais, ficaram feridas, e que as circunstâncias exatas do incidente ainda estão sendo determinadas.

O editor do jornal Falter disse que uma pessoa foi morta, citando o Ministério do Interior, que ainda não comentou o caso.

O líder da comunidade judaica Oskar Deutsch disse no Twitter que não estava claro se a sinagoga de Viena e os escritórios adjacentes haviam sido alvos de um ataque e disse que os locais estavam fechados. /REUTERS e AP