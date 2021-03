Após revelações da filha, pai de Meghan Markle diz não crer que família real britânica seja racista

LONDRES - O pai de Meghan Markle, Thomas Markle, afirmou nesta terça-feira, 9, que não acredita que a família real britânica seja racista. Em entrevista na televisão britânica, Thomas disse crer que o caso mencionado pela filha durante a entrevista a Oprah Winfrey - em que um membro da realeza teria expressado preocupação com a cor da pele do filho de Meghan com o príncipe Harry - tenha sido apenas uma "pergunta idiota".

Meghan revelou a Oprah, durante entrevista televisionada no domingo, 7, que seu filho Archie teve o título de príncipe negado porque havia preocupações dentro da família real sobre "como sua pele poderia ficar escura quando ele nascesse". O príncipe Harry esclareceu, no entanto, que nem a rainha Elizabeth II nem seu marido, o príncipe Philip, participaram nas conversas em que o episódio de racismo teria ocorrido.

"Tenho grande respeito pela realeza e não acho que a família real britânica seja racista. Não acho que os britânicos sejam racistas, acho que Los Angeles é racista, a Califórnia é racista, mas não acho que os britânicos sejam", disse Thomas Markle à ITV.

"A questão sobre qual será a cor do bebê ou quão escuro ele será. Estou supondo e esperando que seja apenas uma pergunta idiota de alguém. Você sabe, poderia ser algo simples assim. Pode ser que alguém fez uma pergunta estúpida. Em vez de ser um racista total", completou.

Thomas Markle disse, porém, que o comentário deve ser investigado./ REUTERS