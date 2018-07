Após rompimento de diálogo, estudantes retomam protestos no Chile

SANTIAGO - Um dia depois de os estudantes declararem como rompido o diálogo com o governo do Chile para discutir reformas no sistema de educação do país, protestos violentos voltaram a ocorrer em Santiago nesta quinta-feira, 6. A capital chilena voltou a viver cenas de confrontos entre manifestantes e a polícia.

Reunidos na Praça Itália, lugar no centro de Santiago onde geralmente ocorrem as manifestações, os estudantes deram início a novas marchas. Cercados pelas forças de segurança, porém, foram dispersados pelo uso de gás lacrimogêneo e canhões d'água. A líder estudantil Camila Vallejo estava presente no protesto.

Os estudantes atiraram pedras contra a polícia e construíram barricadas nas ruas, mas as ações não intimidaram as forças de segurança. De acordo com Camila, bombas de gás lacrimogêneo foram atiradas contra os prédios que abrigam as organizações estudantis, o que configura "um ataque direto contra o movimento".

De acordo com as autoridades, 132 pessoas foram presas e 25 policiais e cinco civis ficaram feridos. Mais de dez jornalistas também acabaram detidos nos protestos, que se arrastam desde abril. Os estudantes pedem reformas no sistema de ensino chileno, demandando educação gratuita e de qualidade. As atividades escolares também estão paralisadas há meses.

Camila Vallejo afirmou que a repressão vista nesta quinta foi a pior já praticada pela polícia contra as marchas, mas o ministro do Interior, Rodrigo Hinzpeter, afirmou que o governo "representa a maioria dos chilenos" ao punir os que participam de ocupações de praças escolares e ter acesso às imagens das câmeras de jornalistas sem a necessidade de autorização.

O ministro, porém, foi desmentido por uma pesquisa que aponta que 89% dos chilenos apoiam as demandas por reformas dos estudantes. O levantamento mostra ainda que apenas 22% aprovam o modo como o presidente Sebastián Piñera tem lidado com a situação dos protestos.

Na semana passada os estudantes haviam concordado cessar as manifestações e negociar com Felipe Bulnes, ministro da Educação, mas o governo não fez concessões em suas posições e o diálogo foi rompido. Bulnes afirmou que a proposta estudantil era "regressiva" e significaria "que os pobres subsidiariam a educação dos mais ricos".