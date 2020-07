Após semanas de confrontos, forças federais vão deixar Portland, diz governadora

PORTLAND, EUA - O contingente de policiais federais em Portland enviado pelo presidente Donald Trump e que protagonizou durante semanas duros confrontos com manifestantes, começará a se retirar na quinta-feira, 30, anunciou a governadora do Estado de Oregon, a democrata Kate Brown, pelo Twitter.

"Após minhas conversas com o vice-presidente (Mike) Pence e outros, o governo federal concordou em retirar as autoridades federais de Portland", escreveu a governadora.

Leia Também Secretário de Justiça americano defende repressão aos protestos em Portland

"Eles atuaram como força de ocupação e trouxeram violência", disse ela, referindo-se aos embates com os manifestantes que tomaram as ruas em protesto contra o racismo e contra a brutalidade policial há semanas, após a morte do afro-americano George Floyd.

"A partir de amanhã, todos os oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras e da (Polícia de Imigração) ICE sairão do centro de Portland", garantiu.

Trump enviou agentes federais para Portland neste mês, muitos deles com equipamentos de combate, após semanas de protestos contra a polícia que deixaram um tribunal de Justiça e vários edifícios públicos danificados.

Os detratores do presidente consideraram a intervenção federal uma estratégia política de Trump, para mostrar-se um defensor da lei e da ordem diante de seus eleitores.

Mas os protestos em Portland se intensificaram desde a chegada das forças federais, que vestiam uniformes paramilitares e não usavam distintivos de identificação visíveis, além de usarem veículos sem placa para prender manifestantes, conforme mostrado por vídeos nas redes sociais.

"A ocupação federal em nossa comunidade trouxe um novo tipo de medo em nossas ruas", escreveu o prefeito de Portland, Ted Wheeler, também democrata.

"Os policiais federais quase mataram um manifestante e sua presença levou a um aumento da violência e do vandalismo", acrescentou o prefeito, que chegou a ficar preso em meio a uma manifestação reprimida com gás lacrimogêneo na semana passada.

'Protejam sua cidade'

O secretário interino de Segurança Interna, Chad Wolf, disse no Twitter que "o Estado de Oregon finalmente está concordando em cooperar com nossas forças federais". "Estamos contentes que Oregon agora está corrigindo seu erro de meses, oferecendo uma forte presença da polícia estatal", acrescentou.

Trump disse mais cedo que as forças federais não deixariam Portland até que "a cidade esteja protegida".

"Dissemos ao governador, dissemos ao prefeito: 'protejam sua cidade'. Se não protegerem sua cidade logo, não teremos outra opção se não entrar e limpá-la. Faremos isso com muita facilidade. Estamos preparados", disse Trump à imprensa.

O governo de Trump anunciou o envio de agentes federais para outras três cidades dos Estados Unidos lideradas por democratas - Cleveland, Detroit e Milwaukee -, com a justificativa de ajudar a conter o aumento da criminalidade.

"Essas três cidades estão experimentando um aumento preocupante de crimes violentos, particularmente homicídios", alegou em comunicado o secretário de Justiça dos EUA, William Barr.

A administração republicana já enviou reforços federais para Chicago e Albuquerque, onde autoridades locais, também democratas, manifestaram suas reservas sobre esta iniciativa tomada em meio à campanha presidencial.

Essa nova medida se estenderá para as três grandes cidades industriais da região dos Grandes Lagos, onde serão enviados cem policiais nas próximas semanas, de acordo com o Departamento de Justiça, que relata um aumento de homicídios de 13% em Cleveland, 31% em Detroit e 85% em Milwaukee desde o início do ano.

No entanto, governantes e muitos legisladores dessas cidades expressaram suas relutâncias sobre essas implantações efetuadas por Trump.

"A recente conduta dos agentes federais em Portland, Oregon, causou sérias preocupações em Milwaukee e Wisconsin sobre o propósito e o alcance de uma operação federal de cumprimento da lei em nossa cidade e nosso Estado", escreveram na terça-feira com antecedência os legisladores democratas locais ao secretário de Justiça. /AFP