Após sequência de altas, popularidade de Chávez recua 5,8 pontos porcentuais

Ao anunciar que estava com câncer, há três meses, Chávez viu sua popularidade crescer rapidamente. A doença do presidente recebeu ampla cobertura da imprensa venezuelana. O recuo registrado no mês passado, defende o Datanálisis, demonstraria que o público está menos afetado pela luta de Chávez contra o câncer. Luis Vicente León, presidente do centro de pesquisa, disse que a redução da popularidade foi uma "correção" da tendência anterior.