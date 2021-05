Após ser banido do Facebook e Twitter, Trump lança sua própria rede social

WASHINGTON - O ex-presidente americano Donald Trump lançou uma nova ferramenta para se comunicar com seus apoiadores, uma vez que teve suas contas banidas de plataformas como como Twitter e Facebook.

Segundo o site especializado em política americana The Hill, a plataforma de Trump, 'From the Desk of Donald J. Trump', apresenta vídeos do ex-presidente e declarações que têm sido enviados por e-mail há várias semanas a seus seguidores.

Apoiadores podem se inscrever para serem notificados quando Trump enviar uma mensagem de seu site, semelhante a funções de outras plataformas de mídia social. A ferramenta permite ainda compartilhamento de mensagens de Trump como no Facebook e no Twitter.

As contas de Trump no Facebook e no Twitter foram suspensas sob a acusação de que ele incitou a violência que levou aos mortais tumultos no Capitólio em 6 de janeiro. Depois de anos tratando a retórica inflamada de Trump com uma leve repreensão, Facebook e Instagram, de propriedade do Facebook, silenciaram suas contas em 7 de janeiro, dizendo na época que ele seria suspenso "pelo menos" até o final de sua presidência, em 20 de janeiro.

Em um pequeno vídeo postado em suas contas de mídia social, Trump exortou seus partidários a "voltarem para casa", enquanto repetia mentiras sobre a integridade da eleição presidencial. A mudança do Facebook veio depois que Trump foi expulso do Twitter, seu site preferido para alcançar seus milhões de seguidores nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 7, o Conselho de Supervisão quase independente do Facebook planeja anunciar sua decisão sobre o veto a Trump no Facebook. Se o conselho votar a favor de Trump, o Facebook tem sete dias para restabelecer sua conta. Se decidir sustentar sua posição, Trump permanecerá "indefinidamente suspenso".