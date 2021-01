Após ser removida de servidores, Parler processa Amazon

NOVA YORK - A rede social Parler iniciou um processo judicial contra a Amazon nesta segunda-feira, 11, depois que a gigante da tecnologia tirou do ar o site conservador por não impedir incitações à violência.

O Parler, com sede em Nevada, pediu a um tribunal federal uma ordem de restrição para impedir que a Amazon Web Services cortasse seu acesso a servidores de internet.

A ação surge em meio a uma onda de medidas de grandes serviços online para cortar o acesso de apoiadores do presidente Donald Trump, após o ataque ao Capitólio, em Washington. O principal objetivo é impedir o planejamento de novas manifestações violentas.

Além da Amazon, a Apple também retirou o suporte ao Parler e suspendeu a rede social de sua loja de aplicativos, colocando um obstáculo à rede social que ganhou popularidade entre conservadores.

As duas empresas afirmaram que o Parler não demonstrou, em conversas recentes, que pode lidar adequadamente com as ameaças de violência feitas através da plataforma.

"Sempre demos suporte aos diferentes pontos de vista representados na App Store, mas não há lugar em nossa plataforma para ameaças de violência e atividade ilegal", afirmou a empresa em um comunicado. "O Parler não tomou as medidas adequadas para endereçar a proliferação dessas ameaças à segurança das pessoas."

Os anúncios da Amazon e da Apple vêm um dia após o Google suspender o Parler de sua própria loja de aplicativos, citando violações aos requerimentos de moderação de conteúdo aos apps que distribui.

O Parler tem se posicionado como uma alternativa a plataformas maiores. Suas regras não proíbem discursos de ódio e informações falsas, mas banem spams, ameaças de violência e outras atividades ilegais. /Com AFP