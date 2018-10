Após soltura, pastor americano deixa Turquia e chegará aos EUA neste sábado

IZMIR, Turquia - O pastor americano Andrew Brunson, preso por dois anos na Turquia por "vínculos terroristas", deixou o país na sexta-feira, 12, e chegará aos Estados Unidos na tarde deste sábado, 13. O pregador evangélico foi detido em 2016 na onda de expurgo conduzida pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan após a tentativa frustrada de golpe em julho daquele ano. A prisão provocou tensões nas relações diplomáticas entre Washington e Ancara.

Brunson deixou a cidade de Izmir, onde esteve detido inicialmente em regime fechado até ser transferido para a prisão domiciliar em julho deste ano, e partiu rumo à Alemanha em um avião militar americano. O pastor passará por uma avaliação médica antes de seguir viagem para os Estados Unidos. O embaixador americano na Alemanha, Richard Grenell, se encontrou com Brunson quando ele aterrissou no país europeu.

"Ele está quase em casa graças ao Presidente Donald Trump", escreveu Granell em sua conta no Twitter. "Quando lhe presenteei com a bandeira americana, ele a beijou imediatamente"

I welcomed Pastor Brunson & his wife to Germany on their refueling stop. He’s almost home thanks to @realDonaldTrump.

When I presented him with the US flag, he immediately kissed it. #agratefulnation pic.twitter.com/b82gA7PXVr — Richard Grenell (@RichardGrenell) 13 de outubro de 2018