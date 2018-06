Após submarino, Índia lança seu próprio porta-aviões A Índia vai lançar nesta segunda-feira, dia 12, seu primeiro porta-aviões, dois anos antes do prazo e a um custo estimado de US$ 5 bilhões. O evento, que deve reunir autoridades do departamento de Defesa e diplomatas, marcará a entrada da Índia no seleto clube de países que desenharam e construíram seus próprios porta-aviões, que inclui Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos.