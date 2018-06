Após tempestade, 370 mil continuam sem luz nos EUA

Mais de 7 mil voos estavam atrasados na noite de ontem, a maior parte deles em Nova York, Chicago e Washington, afetando as viagens de Natal de dezenas de milhares de passageiros.

Desde o fim de semana, pelo menos 11 pessoas morreram em incidentes relacionados às tempestades somente nos EUA.

Em Ontário, no Canadá, duas pessoas morreram e 11 foram tratadas por inalação de monóxido de carbono de ontem para hoje por causa do uso de geradores a gás para espantar o frio. Cerca de 115 mil imóveis continuavam sem luz nesta terça-feira somente na região de Toronto. Fonte: Associated Press.