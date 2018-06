Após testes com mísseis, líder iraniano faz crítica velada aos EUA

TEERÃ - Um dia depois de testar um míssil de longo alcance, o presidente do Irã, Hassan Rohani, voltou a endurecer o discurso contra o Ocidente, apesar da retomada das negociações sobre o controvertido programa nuclear persa, que deve ter uma nova rodada na semana que vem.

No discurso em comemoração ao 35º aniversário da Revolução Islâmica, ele criticou a disposição do Ocidente de solucionar o impasse nuclear com seu país pela via militar e as sanções econômicas impostas ao país. Rohani também voltou a afirmar que Irã lutará 'eternamente' pelo seu direito a um programa nuclear pacífico.

"Digo explicitamente aos iludidos que dizem que há uma opção militar sobre a mesa: eles deveriam mudar sua visão. Nossa nação trata a linguagem da ameaça como rude e ofensiva", disse Rohani. "Eu quero anunciar que o movimento da nação iraniana rumo ao progresso tecnológico e científico, incluindo a tecnologia nuclear pacífica, será para sempre."

As declarações de Rohani foram dadas semanas depois de o secretário de Estado americano, John Kerry, ter afirmado à imprensa saudita que, apesar das negociações sobre o programa nuclear, uma solução militar não está descartada. "A opção militar dos Estados Unidos está pronta", declarou. "Faremos o que for necessário." / REUTERS