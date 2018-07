Após trégua, tropas tentam 'ofensiva final' em cidade natal de Khadafi

Forças do Conselho Nacional de Transição (CNT) disseram ter dado início na Líbia ao que um comandante definiu como a "ofensiva final" pelo comando de Sirte, cidade natal do coronel Muamar Khadafi.

A cidade, um dos últimos bastiões de Khadafi no país, viveu semanas de duros conflitos e estava sob cessar-fogo nos últimos dois dias, para permitir a fuga de civis.

Nesta segunda-feira, porém, o centro da cidade foi alvejado por disparos de morteiros e foguetes de tropas do CNT, pondo fim à trégua.

As forças do CNT, que tentam consolidar seu controle sobre a Líbia e obter legitimidade interna e externa, trouxeram a maior parte de sua artilharia para enfrentar os aliados de Khadafi entrincheirados em Sirte nas últimas três semanas.

Apesar de ter tomado o aeroporto local, o CNT ainda enfrenta dificuldades para avançar rumo ao centro da cidade, relata o correspondente da BBC em Sirte, Jonathan Head.

Agora, oficiais dizem tentar uma ofensiva final, mas não têm ideia de quanto tempo ela vai durar.

Head adverte que, diante da resistência que o CNT vem enfrentando por parte dos aliados de Khadafi, é difícil prever se os novos combates resultarão de fato na ocupação da cidade.

A tomada de Sirte representaria uma vitória psicológica e estratégica para as forças do governo transitório e poderia incentivar a rendição de aliados de Khadafi em Bani Walid, outra cidade que ainda é dominada por aliados do antigo regime e que vive dias de fortes confrontos.

Civis

Centenas de civis fugiam de Sirte em carros lotados nesta segunda-feira. Alguns deles relataram à BBC que milhares de pessoas ainda permaneciam presas na cidade - com medo de sair ou incapazes de fugir, por estarem feridas ou não disporem de carros ou combustível.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha descreveu a situação humanitária em Sirte como "horrível".

Uma família inteira, composta por duas crianças e seus pais, foi morta por tiros de metralhadora quando tentava fugir da cidade, segundo relatos. Não está claro de onde partiram os tiros.

No sul da Líbia, a Organização Internacional de Migração (IOM) informou nesta segunda que 1,2 mil africanos de diferentes nacionalidades conseguiram escapar de Sebha, uma cidade capturada por aliados de Khadafi no mês passado.

O comboio com os migrantes deixou Sebha no domingo, rumo ao Chade. Até então, eles estavam ilhados em um centro da IOM na cidade conflagrada. Muitos reclamaram terem sido tratados com hostilidade pelas forças do CNT, que suspeitavam que eles fossem mercenários contratados por Khadafi. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.