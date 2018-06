Após um ano, Costa Concordia ainda não foi retirado

Autoridades italianas afirmaram que será preciso mais tempo e dinheiro para remover com segurança o navio de cruzeiro Costa Concordia da região da Toscana, na Itália, onde a embarcação se acidentou no ano passado.

Um ano após o acidente, fontes destacaram a dificuldade de remover o navio devido ao seu tamanho - ele pesa 112 toneladas - e à sua difícil posição sobre as rochas da ilha Giglio. Outra preocupação é a preservação do ambiente marinho no qual está o Costa Concordia.

A presidente do grupo de supervisão ambiental para o navio, Maria Sargentini, disse que ainda há algum risco de poluição quando ele for retirado, ainda que 2 mil toneladas de combustível já tenham sido removidas. O temor é de que esgoto e comida estragada possam vazar. Trinta e duas pessoas morreram no desastre. As informações são da Associated Press.