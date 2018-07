Após um ano, Índia e China retomarão relações militares Índia e China vão retomar relações militares após um congelamento de um ano. Uma delegação indiana de defesa vai viajar para Pequim no domingo, segundo um funcionário do governo indiano. Nova Délhi suspendeu seu laços militares com Pequim no ao passado, depois que a China recusou um visto regular ao tenente general B.S. Jaiswal, ex-chefe do Exército do Comando do Norte, oferecendo a ele um visto carimbado num papel separado.