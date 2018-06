Após visita a Pyongyang, Rodman revela nome da filha de Kim Jong Un

SEUL - O ex-jogador de basquete Dennis Rodman revelou o nome da filha do líder norte-coreano, Kim Jong Un, após sua visita a Pyongyang. Rodman visitou a Coreia do Norte na semana passada, em sua segunda viajem ao país.

No domingo, Rodman disse ao jornal britânico The Guardian que ele e Kim aproveitaram um "momento relaxante à beira-mar" com a família do líder. O ex-astro da NBA afirmou que ele segurou o bebê de Kim, chamada Ju Ae, e conversou com sua esposa Ri Sol Ju. Ele também fez alusão a uma outra visita, em dezembro.

Depois de sua viagem anterior, em fevereiro, Rodman contou em uma entrevista à imprensa que Ri falou sobre a filha com Kim. Ao anunciar o nome do bebe, Rodman confirmou especulações da imprensa de que havia um novo bebê na família governante da Coreia do Norte.

Em janeiro, a emissora estatal de televisão mostrou um vídeo de Ri em que ela estava mais magra do que nos meses anteriores, quando parecia estar grávida.

Em um encontro com jornalistas após o retorno à China no sábado, Rodman declarou seu carinho por Kim e deixou claro que ele não tem intenção de fazer lobby para a libertação de um americano detido no país, ainda que tenha pedido em sua conta no Twitter pela liberdade do compatriota./ AP