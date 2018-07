Após visita, subsecretário da ONU diz que Coreia do Norte enfrenta falta de suplementos básicos

TÓQUIO - A Coreia do Norte ainda enfrenta falta de suplementos básicos, como alimentos, medicações e água potável, informou um oficial da Organização das Nações Unidas após uma visita à Pyongyang nesta semana. Segundo ele, pelo menos 20% da população infantil do país sofre com problemas de saúde causados por desnutrição e parte das crianças que vivem em áreas rurais ainda não tem acesso à água tratada.

+ Coreia do Norte diz que desnuclearização pode fracassar após conversas com EUA

Segundo o subsecretário geral para assuntos humanitários Mark Lowcock, muito progresso foi feito na Coreia do Norte nos últimos vinte anos, mas o país ainda enfrenta "desafios humanitários significantes", afirmou durante conferência de imprensa realizada em Pyongyang. A transcrição de sua fala foi publicada no site oficial da ONU.

De acordo com o oficial da organização, o número de crianças vítimas da desnutrição caiu de 28% em 2011 para 20%. Apesar disso, um quinto da população infantil ainda sofre com problemas físicos e cognitivos causados pela falta de nutrientes. "Ainda é um número elevado", disse.

+ Inteligência americana acredita que Kim Jong-un tenta ocultar arsenal

"Muita água no país ainda é contaminada, o que leva ao aparecimento de doenças e ameaças ao desenvolvimento de muitas crianças", afirmou Lowcock. De acordo com o subsecretário, outro problema recorrente no país é a falta de medicamentos e equipamentos médicos. Um dos hospitais visitados durante a passagem por Pyongyang tinha remédios suficientes para apenas 40 dos 140 pacientes internados com tuberculose.

➡️ Malnutrition

➡️ Contaminated water

➡️ A lack of medicine

There are many needs here in #NorthKorea (DPRK), and thankfully, access for humanitarians is improving.

Here is a re-cap of my first day here: pic.twitter.com/dHLEJNXxP8 — Mark Lowcock (@UNReliefChief) 10 de julho de 2018