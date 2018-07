Após vitória tripla, Romney já procura um vice

WASHINGTON - O pré-candidato republicano, Mitt Romney, conseguiu nesta terça-feira, 3, um triplo triunfo nas primárias do partido nos Estados de Wisconsin e Maryland e em Washington D.C. (Distrito de Colúmbia), e com seu favoritismo, os republicanos já começam a especular nos bastidores da campanha sobre o vice ideal para compor a chapa que disputará a Casa Branca, no dia 6 de novembro.

A definição do vice, porém, só se dará quando a candidatura de Romney for consolidada, o que não deve ocorrer antes do fim de abril.

Ontem, a principal vitória do ex-governador de Massachusetts foi conquistada em Wisconsin, Estado que teve o resultado mais apertado. "Obrigado a Maryland, Distrito de Columbia e Wisconsin, foi uma grande noite", disse Romney a seus simpatizantes na cidade de Milwaukee, Wisconsin.

Em seu discurso, o pré-candidato fez críticas aos programas públicos lançados pelo presidente Barack Obama. "Quando você ataca os negócios e vilipendia o êxito, terá menos negócios e menos sucesso", disse ele. Romney frisou que pretende fazer com que os EUA voltem a ser a "terra das oportunidades".

Em Wisconsin, com 99% das urnas apuradas, Romney tinha 42% dos votos, seguido por Rick Santorum, com 38%. Ron Paul soma apenas 12% dos votos e Newt Gingrich, 6%. Em Washington D.C., também com 99% das urnas apuradas, Romney tinha 70% dos votos, Paul, 12% e Gingrich, 11%. Em Maryland, com 79% das urnas apuradas, Romney tinha 49% dos votos, Santorum, 29%, Gingrich, 11% e Paul, 10%.

Por ora, Romney conta com 648 delegados; Santorum tem 264; Gingrich conta com 137 e Paul, 71. Para obter a nomeação do partido, o candidato deve somar pelo menos 1.144 delegados na convenção de Tampa, em agosto.

Os republicanos farão novas primárias em 24 de abril, quando então votarão os Estados de Nova York, Connecticut, Delaware, Rhode Island e Pensilvânia. Espera-se que Romney tenha bom desempenho nos quatro primeiros Estados, uma vez que esses são territórios de perfil mais moderado e ele já viveu por lá.

Na Pensilvânia, entretanto, a vitória deve ser de Santorum por se tratar de sua cidade natal, e pelo fato de ele já ter sido senador pelo Estado.

As informações são da Dow Jones e Associated Press