Aposentado ateia fogo ao próprio corpo na Romênia

O porta-voz do serviço de ambulâncias, Bogdan Oprita, disse que o aposentado foi hospitalizado com queimaduras, mas que sua condição era estável. O jornal Jurnalul National informou que ele gritou palavras de ordem contra o presidente antes de atear fogo a si mesmo.

Outro homem subiu num poste de luz do lado de fora do palácio presidencial e por seis horas ameaçou se suicidar. Ele desceu após conversar com policiais. O homem de 27 anos disse que não tem dinheiro para pagar seu aluguel.

A Romênia impôs duras medidas de austeridade depois de receber um empréstimo de 20 bilhões de euros (US$ 28 bilhões) de instituições financeiras em 2009. As informações são da Associated Press.