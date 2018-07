Apple fará homenagem a Steve Jobs no dia 19

Separadamente, o atestado de óbito publicado nesta segunda-feira pelas autoridades da Califórnia mostrou que Jobs morreu em sua casa de parada respiratória, provocada por um câncer no pâncreas.

O evento da Apple, que será aberto apenas à diretoria, foi marcado para as 10h da manhã de 19 de outubro e acontecerá em um anfiteatro no campus da empresa, de acordo com um comunicado interno enviado hoje pelo executivo-chefe Tim Cook.

Cook disse que experimentou "os dias mais tristes da minha vida e derramei muitas lágrimas" desde a morte de Jobs, de acordo com uma cópia do comunicado obtida pelo Wall Street Journal. O corpo de Jobs foi sepultado no dia 7 no cemitério Alta Mesa Memorial Park em Palo Alto, de acordo com o atestado de óbito.

As informações são da Dow Jones.