Apple lançará serviço de música digital

Para as gravadoras, que sofrem com o colapso do mercado de CDs e com a estagnação dos downloads pagos, o serviço sustentado por publicidade representa uma chance de aumentar as receitas levando as músicas em streaming aos centenas de milhões de usuários do iTunes.

Para a Apple, o streaming é uma aposta para recuperar um filão no comércio de música digital e deter o avanço de competidores que ocupam o iPhone e o iPad com softwares com potencial de tornar os usuários menos fiéis com o passar do tempo, como o Pandora. Fonte: Dow Jones Newswires.