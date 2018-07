Apple negocia investimento estratégico no Twitter A Apple tem estado envolvida em negociações sobre um investimento estratégico no Twitter, de acordo com o jornal The New York Times. O tamanho da participação em discussão não foi revelado, mas provavelmente seria da ordem de centenas de milhões de dólares e elevaria o valor do microblog para mais de US$ 10 bilhões, ante estimativa de US$ 8,4 bilhões no ano passado, informou a publicação.