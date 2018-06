Aprovação a Cristina sobe 10 pontos porcentuais

Na pesquisa Management & Fit divulgada em 6 de outubro, dois dias antes da cirurgia, a aprovação a Cristina era de 33,5%. Na sondagem apresentada hoje, 44,4% dos argentinos diziam aprovar Cristina. No mesmo período, a reprovação a Cristina caiu de 57,1% para 46,5%.

O campo governista também melhorou nas pesquisas de intenção de voto com vistas às eleições legislativas de meio de mandato na Argentina, mas a oposição continua à frente e deve obter ganhos consideráveis nas urnas.

Segundo levantamento do mesmo instituto, a intenção de voto na oposição é de 37,9%, abaixo dos 39,3% registrados no início do mês. A intenção de voto nos governistas subiu de 28,7% para 31,2%.

A Management & Fit entrevistou 2 mil argentinos para compor a pesquisa. A margem de erro é de 2,3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Fonte: Dow Jones Newswires.