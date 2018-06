Aprovação a Obama entre jovens tem recorde de baixa

Os jovens vêm sendo um dos núcleos de apoio a Obama desde 2008, quando mais jovens votaram nele do que em qualquer eleição presidencial desde 1972. Mas desde que Obama iniciou seu segundo mandato, em janeiro deste ano, suas taxas de aprovação vêm caindo gradualmente. Muitos jovens ouvidos na pesquisa citaram como motivo os problemas na implementação da reforma do sistema de saúde, uma das peças chaves do projeto político do presidente.

A perda de apoio entre os jovens é problemática para Obama, porque esse grupo era considerado uma das "quatro pernas" da base do presidente (as outras são os negros, os hispânicos e as mulheres). A pesquisa indica que 87% dos negros apoiam Obama (e apenas um terço dos brancos); entre as mulheres, a aprovação supera a desaprovação ao presidente por 49% a 37%; entre os hispânicos, porém, a taxa de aprovação ao presidente caiu a 42%; na eleição presidencial, em novembro de 2012, 75% dos hispânicos votaram em Obama.

A pesquisa ouviu mil adultos de 18 a 34 anos de idade entre os dias 4 e 8 de dezembro; a margem de erro é de mais ou menos 3,1 pontos porcentuais. Fonte: Dow Jones Newswires.