Aprovação da presidente da Coreia do Sul cai 11 p.p.

Dos 1.008 entrevistados, 48% disseram aprovar o trabalho de Park, uma queda de 11% ante a pesquisa feita há duas semanas. Outros 40% disseram que a presidente está fazendo um mau trabalho, o que representa uma alta de 12% sobre os números prévios.

A piora no índice de aprovação coincide com o naufrágio de um navio com 476 pessoas a bordo, em 16 de abril, sendo a maioria dos passageiros estudantes de ensino médio de uma única escola. O total de mortos no desastre já soma 244 pessoas, sendo que ainda há 58 desaparecidos.

O governo sul-coreano tem sido criticado pelo modo como atuou no resgate. Na semana passada, Park pediu publicamente desculpas pela resposta inicial do governo, classificando a reação como "insuficiente". O primeiro-ministro Chung Hong-won entregou o pedido de demissão no fim do mês passado. Fonte: Market News International.