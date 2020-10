Aprovação de juíza de Trump para o Supremo avança

WASHINGTON - O Comitê Judiciário do Senado dos EUA deu nesta quinta-feira, 22, um primeiro passo para a confirmação da juíza conservadora Amy Coney Barret, proposta pelo presidente Donald Trump para a Suprema Corte.

A votação unânime, com todos os democratas ausentes, deixa o caminho aberto para que o plenário do Senado aprove Barret definitivamente na próxima segunda-feira, 26.

Com seu ingresso, a Suprema Corte penderá mais para a direita. A aprovação dará a Trump uma vitória importante e deve animar sua base conservadora. Grande parte dela deseja que a mais alta corte dos EUA tenha uma maioria conservadora para julgar casos polêmicos como o aborto.

Na quarta-feira, os democratas chamaram o processo apressado de confirmação da juíza de "farsa". Argumentaram que as velhas promessas dos republicanos de não votar indicações à Suprema Corte tão perto de uma eleição presidencial foram quebradas. "Não daremos legitimidade participando do processo de indicação do comitê a poucos dias da conclusão de uma eleição que já está em andamento", disseram os democratas em um comunicado. "Meus colegas democratas do Senado e eu boicotamos a votação do comitê de indicação da Suprema Corte", acrescentou a candidata à vice-presidência, Kamala Harris. / AFP