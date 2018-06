Aprovação de Obama cai para 46%, aponta pesquisa

Levantamento feito pela ABC News e pelo "The Washington Post" indica que 46% dos cidadãos americanos aprovam Obama e 50% o desaprovam. Em pesquisa realizada no mês de fevereiro, a situação era exatamente a inversa: 50% dos americanos aprovavam o presidente e 46% desaprovavam.

De acordo com a pesquisa publicada agora, o a maior desaprovação ocorre por causa do aumento nos preço da gasolina, que ameaça afetar a ainda lenta recuperação norte-americana. As informações são da Dow Jones.