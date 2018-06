Aprovação do Congresso é menor que a de baratas A rejeição da população americana ao Congresso dos EUA é maior do que a baratas, congestionamentos de trânsito, tratamentos dentários e até a Genghis Khan. Os números foram divulgados por Ton Jensen, diretor do centro Public Policy Polling. Na pesquisa, os legisladores aparecem com 43% de aprovação e as baratas, com 45%.