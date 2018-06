Aprovação do gabinete de Abe cai para 56% O índice de aprovação do gabinete do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, recuou 7 pontos porcentuais entre novembro e dezembro, para 56%, em meio à preocupação da população em relação à aprovação de uma controversa lei de sigilo, informou o The Nikkei Asian.